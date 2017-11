Erster Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 3 für Switch

By

Für die kürzlich angekündigte neue Nintendo-Switch-Umsetzung von One Piece: Pirate Warriors 3 hat Bandai Namco nun auch einen ersten Trailer veröffentlicht. Die neue Version mit der Erweiterung „Deluxe Edition“ erscheint am 21. Dezember in Japan und bietet neben dem Spiel auch 42 DLCs, darunter unzählige Kostüme und zusätzliche Episoden.

Die Switch-Version soll im TV-Modus bei 1080p-Auflösung spielbar sein, im Handheld- und Tabletop-Modus bei immerhin 720p. Alle drei Modi bieten 30fps. Anders als die Fassungen für PS4, PS3 und PS Vita bietet die Switch-Version keinen Online-Koop-Modus. Immerhin kann man das Spiel am TV und im Tabletop-Modus mit zwei Joy-Con-Sets zu zweit spielen.

via Gematsu