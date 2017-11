Elminage Original ist ab sofort bei Steam erhältlich

Ab sofort ist der Dungeon-Crawler Elminage Original: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods für PCs via Steam erhältlich. Bis zum 5. Dezember kostet das Videospiel 7,99 Euro. Nach dieser Aktion zahlt ihr den normalen Preis von 9,99 Euro.

Für alle angehenden Abenteurer ist jetzt der König unter den 3D-Dungeon-Crawlern, Elminage Original: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods, auf Steam verfügbar. Erstellt eure Charaktere und trainiert ihre Fähigkeiten in den Verliesen, um die Monster zu bezwingen, die in den Labyrinthen ihr Unwesen treiben. Zur Auswahl stehen 16 Berufe wie Kämpfer, Magier oder Samurai. Dazu bestimmt ihr die Rasse der Figuren, ihr Geschlecht, das Alter und die Persönlichkeit.

via Gematsu