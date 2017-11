Drei neue Fighter für Dragon Ball FighterZ vorgestellt

By

Die aktuelle Ausgabe der japanischen V-Jump stellt uns drei weitere spielbare Charaktere für Dragon Ball FighterZ vor. Auch Gotenks, Kid Buu und Adult Gohan werden im kommenden Fighting-Game spielbar sein! Der Artikel zeigt einige ihrer Spezialattacken, außerdem wird der Shop vorgestellt, in dem Spieler sich Farbvariationen von Charakterkostümen kaufen können. Dazu benötigen sie die Ingame-Währung Zeni, die man im Kampf verdient. Außerdem stellt man den Arcade Mode vor. In diesem Modus kämpft ihr euch durch eine vorbestimmte Anzahl an Kämpfen, die Route variiert je nachdem, ob ihr gewinnt oder verliert.

via Gematsu