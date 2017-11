Dragon Ball Xenoverse 2: Extra Pack 1 jetzt verfügbar

Das kostenpflichtige Extra Pack 1 zu Dragon Ball Xenoverse 2 ist ab sofort erhältlich und Bandai Namco stellt euch die Inhalte noch einmal mit einem Trailer vor. Begleitend zum kostenpflichtigen DLC gibt es auch ein kostenloses Update, das ab dem 4. Dezember zur Verfügung steht und einen neuen Spielmodus bietet.

Extra Pack 1 enthält:

Zusätzlich enthält der kostenlose DLC:

Begleitend zur Veröffentlichung der neuen Inhalte folgen unterschiedliche Aktionen, wie die x2 TP-Medaillen-Aktion. Diese beginnt am 28. November und hält eine Woche an. Zusätzlich werden, zur Feier von 8 Millionen verkauften Xenoverse-Spielen, bis März 2018 jeden Donnerstag extra TP-Medaillen verteilt. Diese Medaillen können ab heute auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch auch käuflich erworben werden.