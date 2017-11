By

Bandai Namco hat den zweiten offiziellen Trailer zu Gintama Rumble veröffentlicht, der euch verschiedene Eindrücke aus dem kommenden Videospiel präsentiert. Wie bereits bekannt ist, sind die beiden Kapitel „Shogun Assassination Chapter“ und „Farewell, Shinsengumi Chapter“ ein Teil des Actionspiels.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu