Der Japan-Termin für Shinobi Refle: Senran Kagura

Mit Shinobi Refle: Senran Kagura erscheint am 24. November das erste Senran-Kagura-Spiel für Nintendo Switch. Der Titel erscheint ausschließlich digital und stellt Fan-Liebling Asuka in den Vordergrund, die von Hitomi Harada gesprochen wird. Asuka wird für gewöhnlich als heitere Person bezeichnet, doch hier wirkt sie angespannt. Daher fragt sie in diesem Spiel, ob ihr ihr dabei helfen könnt, sich selbst zu finden.

Ihre Erscheinung und auch die Handlung werden sich durch ausgeführte Massagen verändern. Geht mit ihr einen körperlichen Kontakt ein und massiert die junge Frau mit euren Händen. In Abhängigkeit davon, wo ihr Asuka berührt, verändert sich ihre Laune. Somit erhaltet ihr einen tieferen Einblick in ihre Psyche und erhaltet ein anderes Bild von ihr. Genießt Asukas verschiedene Formen, zu denen „club junior“, „little sister“, „idol“ oder „tutor“ gehören. Durch die HD-Rumble-Funktion wird das Gefühl einer Massage verstärkt.