Idea Factory hat das Eröffnungsvideo zu Shinobi, Koi Utsutsu: Banka Aya Emaki enthüllt. Der Titel enthält die beiden Spiele Shinobi, Koi Utsutsu: Setsugekka Koi Emaki und Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki als Zusammenschluss, der zusätzlich mit einem neuen Szenario ausgestattet wird. In Japan erscheint das Videospiel, in dem es um verliebte Ninja geht, am 15. Februar 2018 für PlayStation 4.

Neben einer gewöhnlichen Fassung wird es eine limitierte Edition geben, die zum Spiel die Drama-CD „Gocha Maze Otogizoushi: Koi, Sore wa Konton“ sowie einen Soundtrack bietet. Für eine frühzeitige Reservierung bekommen die Käufer eine weitere Drama-CD mit dem Titel „Hanamederu Shinobi-tachi: Koi, Sore ha Haran“.

