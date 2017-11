Ankündigung eines Remakes zu Utawarerumono

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu wurde ein Remake von Utawarerumono (des ersten Titels der Serie) für PlayStation Vita und PlayStation 4 angekündigt. Die überarbeitete Fassung trägt den Titel Utawarerumono: Chiriyuku Mono e no Komoriuta und soll in Japan am 26. April 2018 erscheinen. Zur gewöhnlichen Fassung wird es verschiedene limitierte Editionen geben:

Premium Edition: Enthält zum Spiel die Blu-ray-Disc „Splendid Days of the Tuskuru Imperial Princess“, welche Geschichten der jungen Kuon erzählt, zudem tauchen viele Personen aus Tuskuru auf. Dazu gibt es einen Soundtrack und ein Kunstbuch.

Trilogy Box: Enthält die Videospiele Utawarerumono: Chiriyuku Mono e no Komoriuta, Utawarerumono: Mask of Deception und Utawarerumono: Mask of Truth.

Aquaplus Limited Box

Jede Szene aus dem Original wurde überarbeitet und grafisch verbessert. Die Events werden in einer hochauflösenden Darstellung präsentiert. Ebenso wurde das Intro überarbeitet und die Kämpfe werden in 3D gezeigt. Der Artikel erwähnt das Interesse von Naoya Shimokawa (Vorsitzender von Aquaplus) bezüglich der VR-Technik, doch Utawarerumono: Chiriyuku Mono e no Komoriuta soll keine entsprechenden Elemente erhalten.

via Gematsu