Zweites Video zu Summer Lesson: Chisato Shinjo

Bandai Namco hat das zweite Video zu Summer Lesson: Chisato Shinjo – Chichiyou no Etude veröffentlicht. Es ist der inzwischen dritte Ableger des PS-VR-exklusiven Summer Lesson, in dem ihr die inzwischen dritte Frau kennenlernen dürft. Wieder seid ihr der Lehrer, Chisato Shinjo die Schülerin. Ihr kommuniziert miteinander mit dem Ziel, dass Chisato Shinjo ihre Noten verbessert. Nach Hikari Miyamoto und Allison Snow wird Chisato Shinjo vielleicht ein wenig komplizierter im Charakter sein.

Wie es heißt, stammt sie aus einer sehr angesehenen Familie. Sie wohnt in einem großen Anwesen und ihr redet mit ihr über die moderne Gesellschaft, PCs und Manga sowie Games. Chisato ist hartnäckig und auf die Frage nach dem „Warum?“ darf sich der Spieler auch gerne mal ein „Weil ich dich angestellt habe!“ anhören. Außerdem ist sie ein wenig egoistisch. Gerne bringt sie ihren Lehrer auch in Verlegenheit.

Das Video zeigt neben dem Grundspiel die Zusätze „Red Carpet Magic Hour“ und „Cool Breeze Break Time“ (erscheinen am 19. Oktober) sowie „Extra Scene: Twilight Youth Chapter (Costume and Situation)“ und „Extra Scene: Performance Chapter (Costume and Situation)“ (erscheinen am 2. November). In Japan ist der Titel seit dem 11. Oktober für PlayStation VR erhältlich.

