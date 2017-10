Erstes Gameplay-Video zu Sword Art Online: Fatal Bullet

Dengeki Online hat das erste Gameplay-Video zu Sword Art Online: Fatal Bullet online veröffentlicht, das euch den Protagonisten in Form eines selbsterstellten Avatars in Action zeigt. Die bisherigen Videos konzentrierten sich auf die fertigen Figuren Kirito und Sinon.

Am 1. Oktober findet das Event „Dengeki Bunko Fall Festival“ in Japan statt, welches uns mit neuen Informationen über Sword Art Online: Fatal Bullet und Sword Art Online: Integral Factor versorgen wird. Die gezeigte Demo in diesem Video wird auf dem Event spielbar sein. In Japan erscheint das Videospiel am 8. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs. Im Westen soll der Titel Anfang 2018 erscheinen.

via Gematsu