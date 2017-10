SMT: Strange Journey Redux: Limitierte Version für Japan

By

Atlus hat die limitierte Version zu Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux für Japan enthüllt, die „25th Anniversary Memorial Box“. Zum Spiel für Nintendo 3DS enthält diese Version einen seltenen Soundtrack, der insgesamt aus 90 Liedern besteht. Diese Sammlung setzt sich aus den CDs „Memorial Arrange Tracks“, „Sound Relation“ und „Law & Chaos“ zusammen. Dazu gibt es das Manuskript „Shin Megami Tensei Maniacs“ und eine Sammelbox.

Der Preis beläuft sich auf 18.144 Yen (circa 137 Euro) mit Steuern. In Japan erscheint der Titel am 26. Oktober für Nintendo 3DS und Anfang 2018 in Europa und Nordamerika.

via Gematsu