Square Enix hat heute ein Remaster zu Star Ocean: The Last Hope angekündigt, das für PlayStation 4 und PCs erscheinen soll. Das Remaster hört auf den schönen Titel Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD und bietet auf PlayStation 4 Pro bis zu 4K und auf PlayStation 4 Full HD. Die Originale auf PS3 und Xbox 360 boten 720p. Darüber hinaus soll es einige Funktionen geben, mit denen man Schatten- und Blur-Settings vornehmen kann. Die neue PS4-Version unterstützt zudem den Share-Button.

Gleiches bietet auch die PC-Version, bei der man außerdem die Auflösung frei einstellen kann. Zudem gibt es Steam-Archievements, Maus- und Tastatur-Unterstützung, aber auch Controller-Support und die Möglichkeit, Screenshots ohne User Interface zu schießen. Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD erscheint in Japan ausschließlich digital am 28. November.

via Gematsu