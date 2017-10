PGW17: Aloy metzelt sich durch Monster Hunter World

By

Die Welt von Monster Hunter besteht nicht nur aus wunderschönen Landschaften, sondern auch aus dunklen Höhlen und schaurigen Orten. Bei Monster Hunter World wird keine Ausnahme gemacht. Im neuestem Trailer von der Paris Games Week 2017 präsentierte uns Sony das Tal der Verwesung, welches einige skurrile Monster hervorbringt.

Unzählige Skelette verendeter Monster liegen hier verstreut. Inmitten all der Unwirtlichkeit gibt es dennoch Leben: Gigantische Kreaturen hausen hier und reagieren aggressiv auf Eindringlinge. Doch damit nicht genug: Spieler müssen sich zusätzlich zu den gefährlichen Monstern auf giftige Dämpfe und Gase einstellen, die eine weitere Bedrohung darstellen. Zu den Kreaturen des Tals der Verwesung zählt etwa der Radobaan, ein mächtiges Biest, das die über das Tal verstreuten Kadaver als Schutz benutzt. Hunter müssen schnell agieren, um ihn seiner Knochenrüstung zu entledigen. Zeitgleich müssen sie vor seinen blitzschnellen Rollmanövern in Acht nehmen.

Doch das ist nicht alles! Wie in vorherigen Teilen wird es erneut Kollaborationen mit anderen Marken geben. Dieses Mal könnt ihr in das Kostüm von Aloy aus Horizon Zero Dawn schlüpfen und ihren Bogen benutzen. Zudem gibt es für euren Felyne-Partner ein Maschinen-Kostüm. Wann das Kostüm verfügbar sein wird, ist noch unklar. Selbstredend bleibt diese Kooperation den PS4-Besitzern vorbehalten.

PlayStation-4-Besitzer haben allerdings noch einen Grund zur Freude. Wenn ihr PlayStation-Plus-Nutzer seid, könnt ihr vom 9. bis 12. Dezember an der exklusiven Beta zu Monster Hunter World teilnehmen. Dabei habt ihr die Gelegenheit drei Monster zu jagen: den hungrigen Großjagras, den feuerspeienden Anjanath sowie den gut gepanzerten Barroth.

Monster Hunter World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018 weltweit. Eine PC-Version folgt später.

via Capcom