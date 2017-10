Wie die Verantwortlichen hinter dem Spiel Dust: An Elysian Tale, Humble Hearts, nun verkündeten, arbeiten sie an dem Spiel Never Stop Sneakin‘. Das Spiel soll für Nintendo Switch im Winter erscheinen. In dem Spiel reist Amadeus Guildenstern durch die Zeit und entführt alle Präsidenten der USA. Nun liegt es an euch, das Hauptquartier zu infiltrieren, euch geschickt in das Sicherheitsnetz zu hacken sowie ein eigenes Hauptquartier zu erbauen, um dem Schurken das Handwerk zu legen.

via Gematsu