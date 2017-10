MoonLighter erscheint auch für Nintendo Switch

Mit einem neuen Trailer hat Entwickler Digital Sun Games angekündigt, dass MoonLighter auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel wird von Square Enix Collective unterstützt und konnte bei einer Kickstarter-Kampagne über 100.000 US-Dollar einspielen. Geplant ist die Veröffentlichung außerdem auch für PlayStation 4, Xbox One PCs, Mac und Linux.

Bei einer archäologischen Expedition wurden seltsame Tore gefunden. Schnell stellte man fest, dass diese Tore in andere Dimensionen führen. Ihr schlüpft in die Rolle von Will, der tagsüber sein Geschäft leitet und nachts seinen Traum eines Abenteurers verfolgt. Will spielen die gefundenen Dimensionstore in die Karten. Loot, das er nachts sammelt, verkauft er tagsüber in seinem Laden.