Mobius Final Fantasy trifft auf Final Fantasy X

Mobius Final Fantasy erlebte schon das ein oder andere Crossover und das neueste dieser Events führt den Mobile-Titel mit Final Fantasy X zusammen. Die Geschichte des Events beleuchtet dabei einige Inhalte, die Fans brennend interessieren dürften. In „Dream Within a Dream – Eternal Dream“ geht es nämlich um die Ereignisse rund um Tidus zwischen Final Fantasy X und dessen Sequel Final Fantasy X-2.

Das Event beginnt am 16. Oktober in Japan, am 20. Oktober gibt es ein weiteres Event rund um Blitzball. Square Enix veröffentlichte bereits einen Trailer. Wann das Event in der westlichen Version zugänglich sein wird, ist noch nicht bekannt.

via Dualshockers