Japanische Literatur trifft Dungeon-RPG in Hyakki Castle

Die Asakusa Studios verkündeten kürzlich, dass das 3D-Dungeon-RPG Hyakki Castle noch dieses Jahr erscheinen soll. Nach Angaben auf der offiziellen Website zum Spiel erscheint das Spiel diesen Winter für PCs und wird über Steam vertrieben.

Die Spielwelt in Hyakki Castle wird durch ein spukendes Schloss aus dem 18. Jahrhundert dargestellt, in welchem sich Spieler zahlreichen mythischen Kreaturen aus der japanischen Literatur stellen müssen. Die Kreaturen und Geister werden stilecht in Ukiyo-e-Art dargestellt und sind von Überlieferungen, Niederschriften und japanischen Künstlern inspiriert. Das besagte Schloss befindet sich auf der Hyakki-Insel, auf welche Verbrecher und Straftäter verbannt wurden. Nach mysteriösen Vorkommnissen im Exil entscheidet sich das Shogunat, vier Spione zu einer Aufklärungsmission in das Schloss zu schicken. Untermalt wird der Trip in das Geisterschloss von traditioneller, japanischer Musik.

Während das Konzept des Dungeon Crawlers auch in Japan sicher keine Premiere feiert, wartet Hyakki Castle dennoch mit einem Twist auf. Wovon jeder vernünftig denkende Mensch abraten würde, ist in Hyakki Castle unerlässlich: die Gruppe, in der sich der Spieler bewegt, muss aufgeteilt werden um bestimmte Rätsel lösen zu können. Außerdem ermöglicht das Aufteilen der Gruppe neue strategische Möglichkeiten. So lassen sich nicht nur übernatürliche Wesen flankieren, sondern auch ablenken um kampflos an Schätze und Questgegenstände heranzukommen.

via Gematsu