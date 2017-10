Gintama Rumble: Termin für die asiatische Edition

By

Laut Bandai Namco wird die asiatische Version zu Gintama Rumble als physische Retail-Edition und in digitaler Form am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 in Südostasien erscheinen. Neben einer japanischen Tonspur bietet diese Fassung englische Bildschirmtexte. Als Bonusgegenstand haben sich die Fans für „Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon“ entschieden. Allerdings ist dieses Extra limitiert und nicht alle Händler verteilen den Produktcode, den man für den Download benötigt.

Das Titellied heißt „Scramble“ und wird von SPYAIR gesungen.

via Gematsu