Final Fantasy Dimensions II erscheint im Westen

Wie Square Enix kurz und knapp bei Twitter angekündigt hat, wird Final Fantasy Dimensions II schon ab dem 1. November auch im Westen erhältlich sein. Es handelt sich dabei um einen Free-to-Play-Titel, der schon im Februar 2015 als Final Fantasy Legends: Toki no Suishou in Japan an den Start ging. Im letzten Jahr erfolgte ein Relaunch und eine Umbenennung in Final Fantasy Legends II. Im Westen erscheint das Spiel nun (konsequenterweise) als Final Fantasy Dimensions II.

Die Handlung zentriert sich auf die „Magie, welche die Zeit durchdringen kann“ und den Spieler auf ein großes Abenteuer schickt, indem er durch Zeit und Raum reisen wird. Die Welt besteht aus zwei Kontinenten. Das Land im Osten wird Azima genannt, während das westliche Reich unter dem Namen Westa bekannt ist. Durch den Lauf der Geschichte haben sich viele Kämpfe ereignet. Der Held Tumoro lebt auf einer ruhigen und kleinen Insel namens Naval. Das Eiland befindet sich im Zentrum der beiden Erdteile. Eines Tages trifft Tumoro auf das geheimnisvolle Mädchen Emo, welches aus der Zukunft stammt.

Square Enix eröffnete eine englischsprachige Website, auf der es allerdings noch nicht viel zu sehen gibt. Einen alten Trailer seht ihr nachfolgend:

via Gematsu