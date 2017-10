Dynasty Warriors 9 erscheint im Februar 2018 in Japan

By

Wie Koei Tecmo nun bekanntgab, erscheint Dynasty Warriors 9 für PlayStation 4 am 8. Februar in Japan. Dabei wird die Einzelhandelsversion 7.800 Yen kosten, während die digitale Version in den ersten zwei Wochen 7.000 Yen kosten wird. Zudem gibt es nicht nur eine Standardversion, sondern ebenfalls diverse limitierte Versionen:

Treasure Box (14.800 Yen)

Eine Version von Dynasty Warriors 9

Ein Acrylkartenset mit allen Charakteren

Charakter-Kreations-Buch

Eine Soundtrack-CD

Ikkitousen Box (33.800 Yen)

Eine Version von Dynasty Warriors 9

Ein Acrylkartenset mit allen Charakteren

Ein druckgegossenes Set mit allen Waffen

Charakter-Kreations-Buch

Eine Soundtrack-CD

Digital Deluxe (10.020 Yen für die ersten zwei Wochen, danach 10.800 Yen)

Eine Version von Dynasty Warriors 9

Der Season-Pass mit allen DLCs

Drei exklusive Digital-Deluxe-Original-Waffen

Anfang 2018 soll Dynasty Warriors 9 ebenfalls in Europa und Nordamerika erscheinen. Neben der Version für PlayStation 4 erscheint es auch für Xbox One und PCs.

via Gematsu