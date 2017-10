Der Titelsong für Girls und Panzer: Dream Tank Match

Die japanische Sängerin ChouCho singt den Titelsong „One and Only“ für Girls und Panzer: Dream Tank Match, wie Bandai Namco verkündete. Das Lied befindet sich auf dem dritten Album der Künstlerin, „Color of Time“, das in Japan am 17. Januar 2018 erscheinen wird. Zu dieser Neuigkeit veröffentlichte der Entwickler ein neues Video zum Spiel, welches euch zehn Minuten aus dem Gameplay präsentiert.

In Japan soll der Titel noch im Winter 2017 für PlayStation 4 erscheinen. Eine asiatische Version mit englischen Texten ist ebenfalls geplant. Das Panzer-Actionspiel basiert auf der gleichnamigen Animeserie. Dieses Videospiel bietet nicht nur aufregende Panzergefechte, sondern auch einen Onlinemodus. Im Großen und Ganzen geht es darum, mit Anime-Girls Panzer zu fahren und sich Panzergeschosse um die Ohren zu feuern.

Titelsong:

Gameplay zwischen 11:12 und 21:07:

via Gematsu