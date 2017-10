Der Spielverlauf in Senran Kagura Burst Re:Newal

Marvelous hat nicht nur drei neue Video zu Senran Kagura Burst Re:Newal geteilt, sondern geht dazu mit Details auf den Spielverlauf des Titels ein. In diesem Ableger erlebt ihr die Handlung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und zwar aus der Sichtweise der „guten Shinobi“ und der „bösen Shinobi“, die in den Schatten leben. Somit enthält der Titel die Geschichten aus dem ersten Spiel, Senran Kagura: Shoujo-tachi no Shin’ei (Neulingen wird der Start mit diesem Ableger empfohlen) und aus dem zweiten Teil, Senran Kagura Burst: Guren no Shoujo-tachi.

Weiter gehen die Informationen auf verschiedene Elemente ein wie die Funktion „Shinobi Room“. Damit ist die Basis für die Damen gemeint, in der man die Missionen auswählt, den spielbaren Charakter ändert oder die Kostüme der Heldinnen wechselt. Durch die Erfüllung von Missionen wird die Handlung vorangetrieben. Entwickelt man die Figuren durch Siege in brutalen Kämpfen, bekommt man den Zugriff auf schwierigere Aufgaben.

In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4.

