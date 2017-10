Dead Rising 4: Frank West wird zum Street Fighter

By

Capcom veröffentlichte einen neuen Trailer zu Dead Rising 4: Frank’s Big Package, der das „Capcom Heroes“-Update vorstellt. Im besagten Modus schlüpft Frank West unter anderem in die Rolle einiger berüchtigter Kämpfer aus dem Street-Fighter-Universum.

Wer Frank West schon immer mal im knappen Militär-Dress von Cammy sehen wollte, kommt hier voll auf seine Kosten! Zur Veröffentlichung von Dead Rising 4 für Sonys aktuelle Heimkonsole können Spieler den Fotojournalisten in Cosplays zu Mecha Zangief, M. Bison, Cammy, Ryu und Akuma zwingen um sich den untoten Horden zu stellen.

Dead Rising 4: Frank’s Big Package erscheint am 5. Dezember für PlayStation 4. Am selbigen Datum wird das Update für Spieler auf PCs und Xbox One zur Verfügung stehen. Ihr könnt euch die neue PS4-Umsetzung bei Amazon vorbestellen.

via Gematsu