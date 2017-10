BlazBlue: Cross Tag Battle: Chie, Noel und Waldstein

By

Arc System Works hat neue Kämpfer für das Fighting Game BlazBlue: Cross Tag Battle bestätigt. Zum bestehenden Team gesellen sich Noel Vermillion aus BlazBlue, Chie Satonaka aus Persona 4 Arena und Waldstein aus Under Night In-Birth als spielbare Charaktere dazu. Zu den weiteren Kämpfern gehören Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard und Hazama aus BlazBlue, Yu Narukami und Yosuke Hanamura aus Persona 4 Arena Ultimax, Hyde und Linne aus Under Night In-Birth sowie Weiss Schnee und Ruby Rose aus RWBY.

Der Titel soll 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und für PCs erscheinen.

via Gematsu