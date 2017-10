By

Das Maskottchen der Danganronpa-Serie, der Bär Monokuma, wird in Attack on Titan 2: Future Coordinates einen Auftritt haben, wie die neueste Ausgabe der Zeitschrift Weekly Famitsu berichtet. Der Artikel behandelt Details, welche die Mission beschreiben, in der Monokuma auftauchen wird. Dazu gibt es Informationen über weitere Aufträge und über die teilnehmenden Charaktere.

In Japan soll der Titel am 30. November für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu