Apollo Justice: Termin der 3DS-Version nun bekannt

Capcom legt den Releasetermin der Nintendo-3DS-Auflage von Apollo Justice: Ace Attorney endlich fest. Das Spiel erscheint digital im Nintendo eShop am 21. November 2017 in Nordamerika, am 22. November 2017 in Japan und am 23. November 2017 in Europa. Zudem wurde ein neues Story-Video zum Spiel veröffentlicht, welches ihr unten betrachten könnt.

Der vierte Teil der Gerichts-Krimiserie erschien ursprünglich 2008 für Nintendo DS. Mit der Veröffentlichung von Apollo Justice sind alle sechs Hauptspiele der Ace-Attorney-Reihe auf Nintendo 3DS spielbar. Apollo Justice nutzt dabei auch neue Möglichkeiten, die sich durch die Features von Nintendo 3DS ergeben.

Apollo Justice: Ace Attorney spielt Jahre nach dem Serienvorgänger, Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations, und besteht aus diversen spannenden Fällen, in denen Protagonist Apollo Justice seine unschuldigen, des Mordes angeklagten Klienten verteidigen muss. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Falles im Spiel bittet man Apollo, den Anwalt Phoenix Wright, der gerade seine Lizenz verloren hat, zu unterstützen und mit dessen Adoptivtochter Trucy zusammenzuarbeiten. Die beiden machen sich auf, eine Reihe sonderbarer Fälle zu lösen, darunter den Diebstahl eines Noodle-Wagens und das Verschwinden magischer Unterhosen!

via Gematsu