Yosuke und Linne in BlazBlue: Cross Tag Battle

Arc System Works hat die Figuren Yosuke Hanamura aus Persona 4 Arena Ultimax und Linne aus Under Night In-Birth Exe:Late als spielbare Kämpfer für BlazBlue: Cross Tag Battle bestätigt. Die beiden unterstützen mit ihrer Schlagkraft die erst kürzlich enthüllten Charaktere. Zu diesen gehören Ragna the Bloodedge und Jin Kisaragi aus BlazBlue, Yu aus Persona 4 Arena Ultimax, Hyde aus Under Night In-Birth und Ruby Rose aus der Serie RWBY. Konomi Higuchi ist als Lead Charakter Designer für das Aussehen der Kämpfer zuständig.

Das Videospiel soll 2018 erscheinen. Eine Plattform wurde noch nicht erwähnt.

via Gematsu