Yakuza 6: Das Clan-Creature-Feature in der Vorstellung

Wer Yakuza Zero gespielt hat, hat vielleicht mehr Stunden in Hostessenclubs oder auf dem Immobilienmarkt verbracht, als ihm lieb war. Ein solches umfangreiches Mega-Minispiel wartet wohl auch wieder in Yakuza 6: The Song of Life auf euch. Sony stellte heute im PlayStation Blog das Clan-Creator-Feature vor. Mit diesem Minispiel, das sich wie ein Echtzeitstrategiespiel anfühlen soll, könnt ihr eure Lieblingscharaktere zusammenstellen und euch online mit den Clans eurer Freunde messen.

Es gilt Ziele einzunehmen und gegnerische Anführer zu bekämpfen. Die Charaktere auf dem Bildschirm werden dabei von der KI gelenkt, nachdem die Spieler sorgsam ihre Charaktere ausgewählt und eingestellt haben. Es stehen verschiedene Anführer wir Kiryu, Daigo, Akiyama und Date zur Verfügung, die das Kommando über eure Charaktere übernehmen und Heilen können oder Spezialfertigkeiten haben. Die Charaktere der Armee sind in verschiedene Kategorien „Common“, „Rare“ und „Super Rare“ eingeteilt.

Durch Ingame-Codes können Fans Charaktere für den Clan-Creator freischalten. Einige dieser Codes will Sony bis zum Release auf verschiedene Weise verteilen. Im heutigen Blog-Beitrag sind bereits zwei versteckt. Wir werden die Codes für euch bis zum Release sammeln! Hier die ersten beiden Codes:

S66X 7BAQ N4EC AEE9

T2OM Q7FM 5KBJ POUR (nur im US-Blog vollständig)

Yakuza 6 erscheint am 20. März 2018 in Europa, u.a. in dieser Premium Edition.