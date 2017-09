Wonder Boy und Oceanhorn auf Switch am erfolgreichsten

Die beiden Spiele Wonder Boy: The Dragon’s Trap und Oceanhorn haben sich auf Nintendo Switch öfter verkauft als auf allen anderen Plattformen zusammen. Das erklärte Omar Cornut von Entwickler Lizardcube im Gespräch mit Gamasutra. Die Verkaufszahlen des Remakes des 1989 veröffentlichten Wonder Boy 3 auf Nintendo Switch übertreffen damit also die Verkaufszahlen des Spiels auf PS4, Xbox One und PCs zusammengenommen.

Angesichts der Hardwarebasis im Vergleich zu den anderen Systemen scheint das überraschend, allerdings erschien Wonder Boy auch zu einer Zeit, als es noch sehr wenige Spiele für Nintendo Switch gab, während auf den anderen Systemen quasi ein Überangebot herrscht. Außerdem erfolgte die Veröffentlichung für PCs erst später im Juni.

Dass Wonder Boy aber keine Eintagsfliege ist, bestätigte der Publisher von Oceanhorn, der daraufhin twitterte: „Wir können ebenfalls bestätigen, dass die Switch ein tolles Zuhause für Indies ist! Oceanhorn hat sich auf der Switch öfter verkauft als auf allen anderen Konsolen zusammen.“

Unseren Test zu Wonder Boy: The Dragon’s Trap lest ihr hier. Ein älterer Trailer:

via Eurogamer