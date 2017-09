The Good Life: Katzenfreund oder Hundeliebhaber?

Bisher sollte The Good Life von Hidetaka “Swery” Suehiro in einer Version erscheinen, in der Katzen in der Nacht die Hauptrollen übernehmen. Nun ließ das Entwicklungsstudio White Owls verlauten, dass man plant, den Titel in zwei Editionen zu veröffentlichen. In einer Fassung verwandeln sich die Bewohner der Stadt in Katzen und in der neu geplanten Version sollen sie die Form von Hunden annehmen.

Die Heldin Naomi wird sich ebenfalls verwandeln, auch wenn sie nur als Besucherin vor Ort ist. Als Katze klettert sie auf Dächer und durchquert enge Passagen, als Hund nimmt sie Gerüche auf und gräbt Löcher. Die Handlung der beiden Editionen soll sich ebenfalls etwas unterscheiden. Beide Fassungen bekommen einen Multiplayer-Modus. In diesem Modus besucht man als Katze oder als Hund die Stadt eines Freundes oder einer fremden Person und kann dort Streiche spielen. Entweder zerkratzt man Sachen oder man markiert Stellen im Dorf mit Urin.

Derzeit läuft immer noch die Kampagne über Fig. Bisher wurden 18 Prozent der gewünschten Summe finanziert.

via Gematsu