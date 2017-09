TGS17: Vier Minuten aus The Seven Deadly Sins

IGN hat ein vierminütiges Video zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia veröffentlicht. Die Aufnahme stammt von der Tokyo Game Show 2017. Basierend auf der Manga- und Anime-Reihe „The Seven Deadly Sins“ bringt das Spiel erstmals die Charaktere für ein „action-geladenes Abenteuer“ auf eine Heimkonsole. Die Seven Deadly Sins sind eine legendäre Rebellen-Bande. Sie werden beschuldigt, das Königreich von Liones gestürzt zu haben und werden nun von der Eliteeinheit namens Heilige Ritter gejagt. Als dann plötzlich ein junges Mädchen mit dem sehnlichen Wunsch auftaucht, die Seven Deadly Sins zu finden, steht die Welt Kopf und ein außergewöhnliches Abenteuer beginnt!

Folgende Übersicht bietet Bandai Namco zum Spiel:

Das Action-Abenteuer wird Anfang 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen und von Natsume Atari entwickelt. Das Spiel bietet Offline- und Online-Modi für bis zu zwei Spieler und Untertitel in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. Ruft die „Seven Deadly Sins“ zusammen und kämpft für die Rettung des Königreichs von Liones im PlayStation-4-Titel „The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia“. Basierend auf dem Manga-Hit von Nakaba Suzuki wird euch das Spiel abenteuerliche Geschichten und spannende und aufregende Action bieten, die man auch aus dem Anime kennt. Erlebt einprägsame Kämpfe mit bekannten Charakteren wie Meliodas, Elizabeth, Hawk und anderen, alle mit ihren eigenen Kampfstilen! Wichtige Merkmale des Spiels: Ruft die Seven Deadly Sins zusammen – Der beliebte Anime-Hit „The Seven Deadly Sins“ erscheint erstmals auf einer Heimkonsole. Action-orientierte Kämpfe – Das Spiel bietet ein spannendes und temporeiches Kampfsystem, welches man von der Anime-Serie erwarten kann. Ansprechende Umgebungen – Die Welt von Britannia wird mit malerischen 3D-Umgebungen zum Leben erweckt, welche von PlayStation 4 ermöglicht werden. Abenteuerliche Geschichte – Erlebt spannende Handlungsstränge und erkundet viele Orte in Britannia.

In Europa und Nordamerika soll das Videospiel Anfang 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu