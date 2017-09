TGS17: Erstes Teaser-Video zu Zanki Zero

By

Spike Chunsoft hat ein Teaser-Video zu Zanki Zero veröffentlicht. Im April kündigte der Entwickler das Survival-Rollenspiel an. Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Die Menschheit brauchte nur einen Tag, um sie zu zerstören. Alles versinkt im Ozean – Gebäude, Lichtmasten, Autos, Asphalt – warum, ist nicht klar. Die moderne Zivilisation ist zerstört, das hingegen ist klar. Die Ruinen versinken eine nach der anderen, direkt vor den Augen der Protagonisten, die auf den verbliebenen Inseln wohnen.

Die Idee zum Spiel liegt schon lange in der Schublade der Entwickler, heißt es. Alle acht Charaktere können als Protagonisten angesehen werden, der Charakter, auf dem der Fokus liegt, wechselt in jedem Kapitel. Offenbar altern die Charaktere auch im Verlauf der Geschichte. Das Spiel soll Action-Elemente bieten, mit Danganronpa sei es nicht vergleichbar, einzig was die Überraschungen im Spielverlauf angeht.

In Japan wird der Titel für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.

via Gematsu