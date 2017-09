TGS17: Neue Videos zu A Certain Magical Virtual-On

By

Während einer Bühnenshow präsentierte Sega auf der Tokyo Game Show 2017 neue Videos zu A Certain Magical Virtual-On. Die Länge der beiden Aufnahmen, die euch verschiedene Eindrücke aus der Spielmechanik zeigen, beträgt rund 13 Minuten.

Der Titel ist ein Crossover zwischen Cyber Troopers Virtual-On und A Certain Magical Index Dengeki Bunko und verbindet riesige Roboter mit Menschen, die ungewöhnliche Kräfte haben. In Japan erscheint das Videospiel am 15. Februar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

