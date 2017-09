TGS17: Earth Defense Force: Iron Rain angekündigt

D3 Publisher durfte bei Sonys Pressekonferenz zur Tokyo Game Show 2017 ein neues Earth Defense Force ankündigen. Mit Earth Defense Force: Iron Rain wurde der aktuell zweite kommende Serienableger angekündigt. Auch Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter befindet sich in Entwicklung und am 7. Dezember erscheint Earth Defense Force 5 in Japan.

Earth Defense Force: Iron Rain wird von Yuke’s Media Creations entwickelt und soll in eine andere Richtung gehen. Es handelt sich um einen waschechten Third-Person-Shooter. Interessanterweise gibt es (wie zur Ankündigung von Earth Defense Force 5) einen englisch vertonten Trailer zum Start. Eine offizielle Ankündigung für den Westen steht aber aus.

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 ist der neue Titel bereits anspielbar.

via Gematsu