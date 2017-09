TGS17: Das Eröffnungsvideo zu City Shrouded in Shadow

By

Bandai Namco hat zur Tokyo Game Show 2017 das Eröffnungsvideo zu City Shrouded in Shadow veröffentlicht. Das Spiel wird von Granzella und den ehemaligen Entwicklern von Disaster Report rund um Macher Kazuma Kujo entwickelt. Mit dem 19. Oktober 2017 gibt es auch schon einen konkreten Releasetermin für Japan, wo das Spiel für PlayStation 4 erscheinen wird.

Zwei riesige Schatten tauchen über der Stadt auf. Ein Schatten will die Stadt vernichten, doch der andere Schatten scheint sie zu verteidigen. Die Menschen der Stadt bekommen davon zunächst nicht viel mit, sie konzentrieren sich darauf, zu flüchten. Unter den Menschen ist auch der Spieler, der sich in die Rolle eines Protagonisten oder einer Protagonistin versetzen darf.

Die beiden Protagonisten kann man vor Spielbeginn anpassen. Dazu gehört die Kleidung, aber auch die Frisur. Superkräfte haben die Protagonisten nicht – es geht darum, zu überleben, nicht darum, gegen die Schatten den Helden zu spielen. Die Protagonisten sind ganz gewöhnliche Einwohner der Stadt.

Im Laufe des Spiels muss sich der Spieler mit mehreren dieser mysteriösen Schatten auseinandersetzen. Dazu zählen einige wohlbekannte Kreaturen wie Godzilla und Ultraman, aber auch Alien Zarab, King Ghidorah, Evangelion Unit-01, The Fourth Angel, Gamera, Soldier Legion, Ingram oder Grau Bear. Erst in dieser Woche stellte die Famitsu Griffon und Abraham aus Patlabor, Dada aus Ultraman, Mechagodzilla aus Godzilla sowie Evangelion Unit-00 und Evangelion Unit-02 aus Neon Genesis Evangelion näher vor. Vorbesteller erhalten in Japan Kostüme aus Disaster Report und Disaster Report 2.