TGS17: Caeda und Tiki sind in Fire Emblem Warriors

Koei Tecmo bestätigte für Fire Emblem Warriors die spielbaren Charaktere Caeda und Tiki, die aus Fire Emblem: Shadow Dragon stammen. Caeda ist die Prinzessin von Talys. Ihr Aussehen ist lieblich und ihre Persönlichkeit freundlich. Dazu wird sie von einem geheimnisvollen Charme umgeben und mit ihren vereinten Kräften fasziniert sie die anderen Menschen. Sie wird von Saori Hayami gesprochen.

Tiki ist ein königliches Mitglied des Drachenstammes und die Prinzessin der Familie Naga. Ihre Persönlichkeit ist kindlich unschuldig. Geistig ist sie noch ein Kind, doch ihre Sprechweise befindet sich auf einer hohen Stufe. Sie wird von Sumire Morohoshi gesprochen.

Mit ausgewählten Charakteren aus Fire Emblem Fates, Fire Emblem Awakening und Fire Emblem: Shadow Dragon schnetzeln sich Besitzer einer Nintendo Switch oder eines New Nintendo 3DS durch zahlreiche Feinde. Fire Emblem Warriors erscheint hierzulande am 20. Oktober und ist weiterhin in der Collector’s Edition für Nintendo Switch auf Amazon vorbestellbar.

via Gematsu