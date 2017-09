TGS17: Ankündigung von The Idolmaster: Stella Stage

By

Bandai Namco hat während der Sony-Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show 2017 den Titel The Idolmaster: Stella Stage für PlayStation 4 angekündigt. Am 21. Dezember soll der Titel bereits in Japan erscheinen. Eine offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet. Auch den ersten Trailer seht ihr neben zahlreichen Screenshots unten.

Das Spiel versetzt euch einmal mehr in die Rolle des Producers. Die Firma 765 Production und ihr Präsident Junjirou Takagi sowie Takao Kuroi von 961 Production planen ein riesiges, legendäres Konzert namens Stella Stage. Um dieses Konzert dreht sich die Geschichte von The Idolmaster: Stella Stage und ihr versucht erneut das Beste aus den 13 Idols herauszuholen. Zu euren Aufgaben als Producer gehört das Coaching, aber auch das Organisieren zahlreicher Aktivitäten, um Fans und Geldbeutel bei Laune zu halten. Auftritte sind dann in Form von Rhythmus-Spielen gehalten. Ihr arbeitet dabei als Producer von 765 Production unter der Feder von Takagi. Takao Kuroi von 961 Production ist euer Gegenspieler, obwohl die beiden Präsidenten das Konzert einst gemeinsam aus der Taufe hoben.

via Gematsu