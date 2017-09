Super Meat Boy Forever angekündigt

Super Meat Boy, das beliebte Indie-Spiel aus dem Jahre 2010, erhält mit Super Meat Boy Forever nach sieben Jahren einen Nachfolger. Auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs sowie iOS und Android könnt ihr mit dem kleinen Fleischklumpen erneut durch bockschwere Level springen und euch eurem fiesen Widersacher Dr. Fetus entgegenstellen. Zunächst dürfen Nintendo-Switch-Besitzer im Jahre 2018 in den Genuss des Titels kommen. Die anderen Plattformen werden folgen.

Nachdem ihr im Vorgänger euch darum gekümmert habt, Bandage Girl aus den Fängen des Dr. Fetus zu befreien, lässt der fiese Bösewicht euch in Super Meat Boy Forever erneut keine Ruhe. Dieses Mal vergreift er sich an eurem gemeinsamen Kind namens Nugget, welches ihr natürlich befreien wollt. Dabei wird das Spiel sechs Kapitel haben, in welchen mehrere zufällig generierte Level vorhanden sind. Dabei laufen diese nach einem Rang-System ab: Habt ihr einen Level abgeschlossen, so erhöht sich der Rang und ihr könnt den Level erneut spielen – nur dieses Mal in einer schwereren Version.

via Gematsu