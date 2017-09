Secret of Mana: SNES-Version und Remake im Vergleich

By

Der YouTube-Nutzer Cycu1 hat ein Video erstellt, welches das Remake von Secret of Mana mit der originalen Version für Super Nintendo vergleicht. Das Remake wird digital am 15. Februar weltweit für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs erscheinen. In Japan wird es für PlayStation 4 und PlayStation Vita Retail-Versionen im Handel geben.

Das Remake bietet High-Definition-3D-Grafik, Sprachausgabe und man verspricht, den Charme des Originals zu behalten. Secret of Mana erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, welche gegen das Imperium kämpfen, um die Kraft von Mana wiederzuerlangen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

via Gematsu