Ryoma und Xander zusammen in Fire Emblem Warriors

Eigentlich kennt man Ryoma und Xander als zerstrittene Feinde in Fire Emblem Fates. Im neuesten Video zu Fire Emblem Warriors kämpfen die beiden Prinzen allerdings Seite an Seite und führen gemeinsam sogar einen Paar-Angriff aus. Wie im strategischen Original könnt ihr im Warriors-Ableger Charaktere miteinander verbinden, um unter anderem kleine Angriffsboni zu bekommen. Je nach Kombination und der Bindung der Charaktere zueinander, werden zudem unterschiedliche Dialoge ausgelöst.

Fire Emblem Warriors erscheint am 20. Oktober für Switch und New Nintendo 3DS in Europa. Wenn ihr euch für Eindrücke zum Videospiel interessiert, solltet ihr unseren Bericht von der Gamescom 2017 lesen. Eine Limited Edition zum Spiel für Nintendo Switch ist derzeit bei Amazon noch vorbestellbar. Sie enthält zusätzlich einen Soundtrack und Charakter-Karten.

via Siliconera