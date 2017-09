New Style Boutique geht in die dritte Runde

By

Habt ihr einen Sinn für Mode oder wolltet ihr schon immer mal kreative Klamotten gestalten? In der Videospielreihe New Style Boutique könnt ihr genau dies tun – und noch vieles mehr. Nun kündigte Nintendo den dritten Teil für Nintendo 3DS an.

Im neusten Teil leitet ihr nicht nur eure eigene Boutique, sondern müsst euch außerdem mit Kunden treffen und sie mit modischen Outfits versorgen. Je nachdem, mit welchen Outfits ihr eure Kunden versorgt, entwickelt sich die Geschichte unterschiedlich. Nintendo präsentiert: New Style Boutique 3 – Styling Star erscheint für die Nintendo-3DS-Familie am 24. November.