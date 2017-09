Neues Gameplay-Material zu Sonic Forces

By

In Sonic Forces habt ihr nicht nur die Möglichkeit, die beiden gewohnten Darstellungen von Sonic, welche man unter anderem aus Generations kennt, zu spielen, sondern ihr könnt euch erstmals euren eigenen Helden kreieren. Im Gegensatz zu Sonic besitzt dieser Avatar verschiedene Waffen, welche ihn auf den Missionen unterstützen. In zwei neuen Videos von SEGA seht ihr einmal Sonic auf der Green Hill Zone in Aktion und wie sich der eigene Avatar durch ein Level kämpft. Darüber hinaus gibt es noch ein Video mit dem Soundtrack der Park Avenue.

Sonic Forces erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs am 7. November. Bei Amazon könnt ihr euch die Bonus Edition vorbestellen.

via Dualshockers