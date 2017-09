Neuer Trailer zu Mario & Luigi: Bowsers Schergen

By

Am 6. Oktober erscheint Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen für Nintendo 3DS hierzulande und mit einem neuen Trailer führt euch Nintendo ins Spielgeschehen und das Gameplay des Titels ein. Peach ist in Schwierigkeiten! Aber nicht wegen Bowser. Jemand hat Peachs Stimme gestohlen! Mit Mario und Luigi macht ihr euch auf in das Bohnenland, um das Geheimnis zu lüften.

Nintendo-Fans haben den Titel natürlich schon mal gehört: Mario & Luigi: Superstar Saga erschien 2003 für Game Boy Advance. Bei dem neuen Spiel mit dem Zusatz Bowsers Schergen handelt es sich um ein Remake mit komplett neuer Optik. Der Namenszusatz bringt, wie zu erwarten ist, natürlich auch einige neue Inhalte mit sich. Ihr könnt beispielsweise Bowsers Schergen steuern!