Gratis-DLC und Multiplayer-Trailer zu Culdcept Revolt

Am 6. Oktober erscheint für Nintendo 3DS ein neuer Ableger der Culdcept-Reihe in Europa, der gleichzeitig das 20-jährige Bestehen der Serie feiert. In dem interessanten Mix aus Brettspiel und Trading Card Game müsst ihr euren Gehirnschmalz ordentlich anstrengen, um siegen zu können.

In einem neuen Trailer zeigt euch NIS America nun, wie es aussieht, wenn ihr gegen andere Spieler antretet. Dabei könnt ihr euch mit bis zu drei weiteren Personen duellieren, lokal sowie online. Wer plant, sich Culdcept Revolt zu kaufen, der sollte sich übrigens für eine Ladung Gratis-DLC anmelden. Dies könnt ihr unter diesem Link machen und euch für den „Challenge from Hell“- sowie den „Soltis Book Cover“-DLC anmelden. Zum Launch des Titels wird euch dann ein Code zugeschickt, mit dem ihr die digitalen Inhalte herunterladen könnt.

via Gematsu