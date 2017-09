Minecraft für New Nintendo 3DS angekündigt

By

Minecraft gibt es so gut wie auf jeder aktuellen Konsole. Mit einer kleinen Ausnahme: Nintendo 3DS. Das ändert sich nun. Mojang gab bekannt, dass es zum Kultspiel nun eine Version für New Nintendo 3DS geben wird. Das Spiel besitzt einen Überlebens- und einen Kreativ-Modus, in dem ihr verschiedene Herausforderungen bewältigen und diverse Bauklötzen stapeln könnt. Dazu kommen noch fünf Skin- und zwei Texturpakete.

Erkunde zufällig generierte Welten und baue Unglaubliches, vom einfachen Zuhause bis hin zu riesigen Burgen. Spiele im Kreativmodus mit unbegrenzten Ressourcen oder grabe dich im Überlebensmodus tief in die Welt, während du Waffen und Rüstung produzierst, um gefährliche Kreaturen abzuwehren.

Die Minecraft: New Nintendo 3DS Edition ist ab sofort im Nintendo eShop und später ebenfalls im Handel erhältlich. Nach Xenoblade Chronicles 3D und Fire Emblem Warriors ist Minecraft übrigens der dritte 3DS-Titel, der nur auf den New-3DS-Systemen funktionsfähig ist.

via Gematsu