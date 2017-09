Little Witch Academia: Video zeigt Diana in Aktion

Bandai Namco hat ein neues Video zu Little Witch Academia: Chamber of Time veröffentlicht. Zu Beginn seht ihr die verschiedenen Räume und Schauplätze der Akademie. Danach erklärt euch die Aufnahme, wie ihr Informationen oder Gegenstände erhaltet. Nach dieser Szene geht es in einen Dungeon, den eure Gruppe zu dritt bestreitet. An diesem Punkt spult das Video zurück, wobei auch die Problematik der Zeitschleife verdeutlicht wird.

Nun ist Diana Cavendish die spielbare Figur, die den Tag in der gezeigten Aufnahme verbringt. An den verschiedenen Orten geschehen zur gleichen Zeit Events, die ihr durch die Zeitschleife miterleben könnt. Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint für PlayStation 4 am 30. November in Japan. Anfang 2018 soll das Spiel ebenfalls für PlayStation 4 und PCs im Westen erscheinen.

via Gematsu