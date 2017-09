Lightning als Ultima-Held in Mobius Final Fantasy

Square Enix hat Lightning aus Final Fantasy XIII als erste sogenannte Ultima-Heldin in Mobius Final Fantasy vorgestellt. Die Karte des Ultima-Helden verstärkt den Hauptcharakter und verändert seine Erscheinung, Stimme und vor allem die Ultima-Attacke passend zu Lightning.

Im Rahmen dieser Neuerung gibt es auch eine neue Kollaboration mit Final Fantasy XIII. Beginnend ab heute können Fans etliche Features nutzen und Boni erlangen, die mit Final Fantasy XIII in Verbindung stehen. Square Enix stellt diese vor:

Am 16. September werden Hope und Snow von den Legendenjobs von Lightning („Ritter Etros“) und Noel („Letzter Jäger“) abgelöst. Engagierte Spieler können dann ihr Glück in der Region „Lightning – Wiedererweckt, Teil 2“ versuchen, um mehr Story-Inhalte zu erleben und ihre FINAL-FANTASY XIII-Karten zu verbessern.

Außerdem wird nur für begrenzte Zeit die neue Super-Karte „Ragnarök: FFXIII“ hinzugefügt, mit der ein mächtiger Angriff mit Lähmungseffekt ausgeführt wird, der Gegner zehnmal in schneller Abfolge attackiert. Zum Abschluss beginnt am 24. September ein Ranglisten-Event, in dem Spieler gegeneinander antreten und mit den neuen Paradigmen aus „Lightning – Wiedererweckt“ die Spitze der Rangliste erklimmen können.