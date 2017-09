Left Alive spielt in der Welt von Front Mission

Gestern überraschte Square Enix bei der Pressekonferenz von Sony zur Tokyo Game Show mit der Ankündigung von Left Alive. Das Spiel wird von Shinji Hashimoto produziert, besonderen Wiedererkennungswert haben aber die Artworks von Metal-Gear-Designer Yoji Shinkawa. Der erste Teaser-Trailer gab nicht viel Aufschluss, aber nun hat auch die Famitsu berichtet und weitere Details zum Spiel parat.

Der „Survival Action Shooter“ spielt demnach in der Welt von Front Mission. Left Alive bekommt sogar einen Platz in der Timeline der Serie zwischen Front Mission 5 und Front Mission Evolved. Es handelt sich um einen Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen, in dem ihr aber auch die Wanzer aus Front Mission steuern könnt, allerdings könnt ihr sie nicht anpassen. „Wir wollten Front Mission einen neuen Anstrich geben. Wir haben mit diesem neuen Spiel begonnen, um Front Mission aus einer anderen Perspektive zu zeigen“, so Hashimoto in der Famitsu.

Auf welchem Weg das Spiel absolviert wird, soll ganz beim Spieler liegen. Es gibt drei Protagonisten, der Spieler fängt mit dem jüngsten Helden an. Danach steuert man auch eine weibliche Protagonistin durch das Stage-basierte Spiel und wechselt dann immer zwischen den Protagonisten hin und her. Alle drei sind in der russischen Stadt, in der Left Alive spielt, isoliert und versuchen unabhängig voneinander zu überleben. Ihr nutzt gefundene Materialien und gebaute Fallen, um durchzukommen. Es gibt zwar nur ein Ende, aber was mit den Charakteren passiert, das basiert auf der Route, die der Spieler wählt. So soll der Titel einen hohen Wiederspielwert besitzen.

Left Alive soll 2018 für PS4 und PCs erscheinen. Nachfolgend noch einmal der Teaser-Trailer.

via Gematsu