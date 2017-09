Layers Of Fear: Legacy für Switch angekündigt

Mit Layers of Fear bekommt ein weiteres populäres Indie-Spiel seine Umsetzung für Nintendo Switch. Bloober Team und Aspyr Media kündigten an, mit Layers of Fear: Legacy eine angepasste Version des Horrorspiels für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll digital erfolgen, in ausgewählten Ländern wird aber auch eine physische Veröffentlichung in Aussicht gestellt. Welche das sind, bleibt noch ein Geheimnis.

In Layers of Fear tauchen Sie tief in den Geist eines verrückten Malers und entdecken das Geheimnis seines Wahnsinns. Layers of Fear: Legacy erweitert die Handlung des Originals und erzählt die Geschichte der Tochter des Malers, der in ihre Kindheit zurückkehrt, um ihre Vergangenheit zu sehen.

Zwar hat sich Bloober Team noch nicht dazu geäußert, ob der Inheritance-DLC beiliegt, aber das ist bei derartigen Veröffentlichungen wohl üblicherweise der Fall. Ein Releasetermin wurde ebenso wenig bekanntgegeben. Dafür ist die neue Umsetzung im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 aber schon spielbar!

via Siliconera