Itadaki Street 30th Anniversary: Verstärkung durch Thekla

Dieses Mal stellt euch das neue Video zu Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary nur eine Figur vor. Hierbei handelt es sich um Thekla (Erinn) aus Dragon Quest IX: Hüter des Himmels.

In Japan wird das Videospiel am 19. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Spielerisch ist Itadaki Street ein Mix aus Monopoly und Mario Party. Mehr als 20 Charaktere beider Serien dienen als Spielfiguren, wobei alle voll vertont sind. Unzählige dieser Charaktere haben wir euch zuletzt schon vorgestellt. Die Spielregeln lernt ihr in diesem Trailer kennen. Anlass des neuesten Itadaki-Street-Abenteuers ist der 30. Geburtstag von Dragon Quest und Final Fantasy.

via Gematsu